Unter Corona zeigen, was an Veranstaltungen möglich ist. Das gelang der Zweibrücker Firma Festlicht mit den überraschend wieder angesetzten Musiksommernächten im Ernstweilerhof im September. Dabei soll es nicht bleiben.

Seit 1. September ist Festlicht Pächter des Ernstweilerhofs. Sofort begann das Zweibrücker Unternehmen unter Geschäftsführung von Sandra Matheis mit der Durchführung des zweiten Musiksommers dort. Dabei soll es nicht bleiben. Schon am kommenden Wochenende gibt es erneut draußen ein Winzerfest. Für das erste Dezember-Wochenende ist ein Weihnachtszauber vorgesehen – mit Volker Rosin als Stargast am Sonntag.

Urige Weinfässer für die Besucher

Festlicht hat investiert, damit das Winzerfest trotz Corona gemütlich wird. Es gibt urige Weinfässer, in denen Besucher zu sechst und überdacht Platz nehmen können. In der Mitte des Innenhofs schützt ein Plexidach vor Regen. Kleine Weinfässer dienen als Tische.

Für Sandra Matheis und ihren Mann Dirk stand der Ernstweilerhof schon lange im Zentrum von Überlegungen, was man dort machen kann. Weil sie in Ernstweiler wohnen, sich als Ernstweilerer verstehen und etwas für Ernstweiler machen wollen. Gemeinsam mit Jonas Farkas als Gastronomiepartner startete Festlicht 2019 den Musiksommer. Aus dem Stand erfolgreich. Früh gab es Pläne für eine Fortsetzung 2020. Doch dann kam Corona. Der Ernstweilerhof stand als Gastronomiebetrieb wieder leer.

Ernstweilerhof als Veranstaltungsort etablieren

Festlicht nutzte die Gelegenheit, um nun selbst Pächter zu werden. Als der Musiksommer 2020 startete, schien auf dem Hof alles wieder wie zuvor. Doch vorerst wird es keine Gastronomie geben. Denn der Hof dient Festlicht als Veranstaltungsort. Er wird für Tagungen, Feste und Hochzeiten vermietet. Darüber hinaus plant Festlicht mit Events, die übers Jahr hinweg dort angeboten werden.

Fest steht, dass der Musiksommer 2021 auf sechs Abende ausgedehnt wird. Er beginnt um die Sommerferien und endet idealerweise donnerstags eine Woche vor dem Stadtfest. Die Bands sollen weiter auf hohem Niveau musizieren. Unter anderem die Revengers sind gesetzt.

Warum entschied sich Festlicht ausgerechnet jetzt, den Ernstweilerhof zu pachten? Während der für Veranstalter schwer einzuschätzenden Coronazeit. „Wir haben im Vorjahr erstmals den Musiksommer gemacht. Das ist mein Baby. Ich habe das früher in Völklingen gemacht. Vor Jahren waren meine Frau und ich in Ernstweiler spazieren und hatten diesen Hof entdeckt. Irgendwann meinte ich, dass da auch ein Musiksommer möglich ist. Und wir lernten Jonas Farkas kennen. Den Musiksommer wollten wir wegen Corona nicht sterben lassen“, erzählt Dirk Matheis.

Auftakt am 23./24. Oktober mit dem Winzerfest

Gastronomie auf dem Ernstweilerhof will das Ehepaar Matheis künftig nicht ganz ausschließen: „Coronabedingt gibt es die jetzt nicht. Wir sind auch keine Gastronomen. Wir starten mit Events. Das ist das, was wir können. Damit wollen wir für unsere Räume werben und Kontakt zu den Menschen bekommen“, erklärt Sandra Matheis. Und dass sich das nach Corona ändern kann.

Nun kommt das Winzerfest als erste neue Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Die Besucher werden durch den ehemaligen Gasthof aufs Festgelände im Freien geleitet. Genauso wird es beim Weihnachtszauber am 4. und 5. Dezember. Dafür wird der Hof weihnachtlich geschmückt. Nur für Volker Rosin, der am Sonntagnachmittag Weihnachtslieder für Kinder singt, ist Eintrittsgeld fällig. Um die Besucherzahl gemäß der geltenden Coronaregeln steuern zu können.

Idee: Weihnachtsmarkt in Prinzenpark verlegen

Festlicht hat einige neue Ideen. So kann sich Dirk Matheis vorstellen, den Weihnachtsmarkt vom Symbolbaum an der Kirche hinüber in den Prinzenpark zu verlegen. Auch weil der Platz am Symbolbaum in unmittelbarer Nähe zur Hauptstraße gefährlich sei. Der Vorteil einer Verlegung liege auf der Hand. Man könne eine schöne Idylle zwischen Hof und Park schaffen. Das alles aber nur im Einverständnis mit dem Ortskartell als Veranstalter des Weihnachtsmarkts. „Wir wollen ein Miteinander“, verspricht Matheis. Denkbar sei auch ein Sommerfest für Kinder oder ein Steakabend. Und eine Ginverkostung.

„Mit diesen Veranstaltungen soll sich rumsprechen, wer wir sind. Wenn es ab 2021 wieder ein normales öffentliches Leben gibt, sich Hochzeiten in ein Jahr drängen, dann wollen wir am Start sein“, plant Sandra Matheis.

Info

23. und 24. Oktober, 18 bis 22 Uhr, Winzerfest, Eintritt frei

4. bis 5. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Weihnachtszauber, Eintritt frei.