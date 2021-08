Als Mary & Heinz aus Martinshöhe haben sie sich in die Herzen der Schlagerfans in der Region gesungen. Nun schlagen sie ein neues Kapitel in der Gesangskarriere auf. Als Duo Schlagerherz präsentieren sie sich mit dem Song „Sonne, Strand und blaues Meer“ von einer neuen Seite. Ihre Gute-Laune-Song nahm das Ehepaar im Schwarzwald im Studio ihres Produzenten Benjamin Zibret auf. Mary und Heinz, beide Jahrgang 1954, sprechen von einer fabelhaften Zusammenarbeit. „Der Produzent ist auf uns zugekommen. Das Grundgerippe zu unserem neuen Song hatte ich instrumental vor Jahren schon geschaffen, den Text hat Mary geschrieben“, erzählt Heinz Laborenz. Für ihn, der eine Künstler- und Veranstaltungsagentur betreibt, war die Musik schon immer wichtig. für seine Frau Mary auch. Bei Spotify und Youtube ist „Sonne, Strand und blaues Meer“ längst zu hören, eine vierminütige Radiofassung ist auch schon abgemischt und geht deutschen Radiostationen zu. Es geht um Urlaub weit weg vom Stress. Das sei doch das, wonach sich derzeit alle sehnen, findet das Duo, das sich einen neuen Namen zulegte.„Wir sind vielleicht Deutschlands ältestes Newcomer-Duo, in unserem Innern hat sich aber nichts an der Liebe zum Schlager geändert“, sagen Mary und Heinz. Live-Auftritte in der Region sehen sie herbei. „Jemand, der wie ich sein Leben lang im Musikbusiness war, bekommt Entzugserscheinungen,“ sagt Heinz Laborenz. „Es fehlen uns die Menschen und die Bands, mit denen wir Live-Musik produziert haben“, sagt Heinz Laborenz.