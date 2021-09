An der Dorndorf-Kreuzung zeigt eine Ampel nur wenige Sekunden grün, dann länger als eine Minute rot. Der Grund: Das Steuergerät funktioniert nicht. Seit Monaten. Man sollte meinen, dass es so etwas im 21. Jahrhundert in einer Hightech-Stadt wie Zweibrücken nicht mehr geben dürfte. Gibt’s aber. Und das entnervt Hunderte Autofahrer – und das auch noch täglich. Wenn dadurch nur die Nerven bloß lägen, wäre es schlimm, aber nicht lebensgefährlich. Tatsächlich aber besteht an der Kreuzung ständig Lebensgefahr. Denn wenn einmal ein Autofahrer auf den Gleisen stehen bleiben muss, weil es davor nicht weitergeht und dann ein Zug kommt, dann will natürlich keiner an der unhaltbaren Situation schuld gewesen sein.

Das Landesstraßenamt hat nun diese Woche Schilder aufgestellt, die auf die Gefahr hinweisen.

Schilder? Großartig! Untersuchungen zeigen, dass in Deutschland viel zu viele Schilder in der Landschaft stehen und dass Autofahrer die meisten dieser Schilder gar nicht mehr wahrnehmen. Es sind einfach zu viele. Jeder Mensch kann nur eine begrenzte Anzahl von Sinneseindrücken verarbeiten.

An der Dorndorfkreuzung ist Gefahr in Verzug. Deshalb müssen die Verkehrsspezialisten, wenn sie das Gerät nicht reparieren können, ein neues kaufen. Oder eben die teure Hightech-Ampel-Anlage ausschalten und eine altmodische Baustellenampel aufstellen. Nicht irgendwann. Sondern sofort.