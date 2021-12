Das ehemalige Transportflugzeug der Bundeswehr, das bis Ende 2023 zur Ferienwohnung umgebaut wird und dann auf dem Zweibrücker Flugplatz steht, ist am Dienstagmittag gelandet. Gegen 11.30 Uhr setzte die Maschine, die im schleswig-holsteinischen Hohn gestartet war, in Zweibrücken auf. Über 300 Zuschauer verfolgten die Landung des Militärflugzeugs, das von zwei Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr begrüßt wurde. Eine zweite Maschine brachte am frühen Nachmittag die Besatzung wieder zurück zum Lufttransportgeschwader nach Schleswig-Holstein.

