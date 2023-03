Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissen Sie noch, was Sie in der Schule gemalt haben? Die Zweibrücker Künstlerin Margarete Palz staunte nicht schlecht, als man sie anrief und ihr erzählte, dass ein vergessenes Frühwerk aus ihrer Schulzeit in einer Ausstellung nur mit Werken von Frauen in Saarbrücken hängt.

Es ist ein tristes, titelloses Gemälde, 39 mal 67 Zentimeter groß. Niemand käme auf die Idee, dass es von Margarete Palz stammt, von der weltweit bekannten Zweibrücker