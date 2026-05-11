Die Tischtennis-Mädchen und Handball-Jungs des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums kehren mit vielen Eindrücken vom Bundesfinale von „Jugend trainiert“ zurück.

Im Zweifel hatten die Tischtennis-Mädchen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) mehr Mühe, ihre Koffer zuzubekommen als die Handball-Jungs ihrer Schule. Denn bei den U18-Girls war am Freitag in Berlin ein deutlich ausgiebigeres Shopping angesagt als bei den U14-Jungs. Ihren sportlichen Teil hatten da beide Teams schon hinter sich. Am Samstag ging’s nach Hause.

Die Tischtennis-Truppe um die Lehrer Alexander Stengel und Denise Bicha hatte am Donnerstag beim Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ einen starken fünften Platz belegt. „Wir haben am spielfreien Freitagmorgen noch eine Spree-Rundfahrt zusammen gemacht“, erläuterte Stengel. Übers Wasser ging’s an historischen Gebäuden vorbei, auch am neu benannten Margot-Friedländer-Platz. Danach habe man die Mädels fürs Shoppen von der Leine gelassen, sagte er lachend.

Guter Teamzusammenhalt

„Sie haben im Spiel um Platz fünf gegen Zinnowitz ihre beste Leistung abgerufen“, sagte Stengel stolz. „Mit ein bisschen mehr Spielglück hätten wir vielleicht auch gegen Baden-Württemberg gewinnen können, so wie es gegen Hamburg geklappt hat. Wir sind aber mit zwei Siegen aus dem Turnier rausgegangen, und die ersten drei mit Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen waren schon klar besser“, erkannte er an. „Die Mädchen hatten viel Spaß an der Platte – und außerhalb. Der Teamzusammenhalt war extrem gut“, sagte er weiter.

Spaß machte beiden Teams auch die Abschlussveranstaltung am Freitagabend in der Max-Schmeling-Halle. Turnerin Kim Bui und Handball-Jungstar Nils Lichtlein ehrten die Sieger. Und Diskus-Olympia-Sieger Robert Harting trug eine Fackel in die Halle und entzündete ein kleines Feuer. Der Schulsportwettbewerb will damit Impulsgeber für eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung sein.

Die U14-Handballer vom Hofenfels wurden Achter im Bundesfinale. Auch ein Erlebnis: der Besuch des Champions-League-Viertelfinals der Füchse gegen KV Veszprém, hier mit Berlins Maskottchen »Fuchsi«. Foto: Anja Schimmel/oho

Stark gegen den späteren Sieger

Die Handball-Jungs, die ihr Spiel um Platz acht gegen Schleswig-Holstein quasi in letzter Sekunden verloren hatten, waren dennoch zufrieden. „Wir haben gegen ganz starke Gegner verloren, so in der Finalrunde nur mit 16:20 gegen Hessen. Die haben später gewonnen – und mit Jan Immel einen Ex-Bundesliga-Spieler als Lehrer und Trainer. Unsere Jungs haben da super gespielt, waren aber körperlich unterlegen“, sagte Lehrerin Anja Schimmel. Und das NRW-Team habe ihr Team mit einer konsequent gespielten, sehr guten schnellen Mitte überrascht.

Ein Riesenerlebnis war für die Junghandballer auch der Besuch des Rückspiels im Viertelfinale der Champions League zwischen den Füchsen Berlin und KC Veszprém am Mittwochabend dieser Woche – mit dramatischem Ende im Siebenmeterwerfen zugunsten der Berliner. „Die waren total überrascht. Wir sind mit der U-Bahn losgefahren und hatten keine Ahnung, wo es hingeht“, berichtete Anja Schimmel schmunzelnd. Erst kurz vor der Max-Schmeling-Halle, dem „Fuchsbau“, sei ihnen ein Licht aufgegangen. „Es war eine tolle Stimmung, die Jungs haben direkt am Gang zur Kabine gesessen.“ Logisch, dass nach Spielende jeder Berliner Spieler um etliche Selfies gebeten wurde. „Kein Wunder, dass wir zu den letzten gehörten, die quasi aus der Halle gefegt wurden“, stellte Schimmel dazu fest.

Für ihre Jungs gab’s dann am Freitag noch einen Besuch im interaktiven Deutschland-Museum (über 2000 Jahre deutsche Geschichte), einen Abstecher zur Mauer und zum Checkpoint Charlie. Letzter Anlaufpunkt waren das KaDeWe und eine in Berlin fast schon obligatorische Currywurst-Bude.

HFG-Kader

U18-Tischtennis: Elisabeth Zimmermann, Lena Grünbauer, Nele Oldenburger, Paula Huber, Laura Lehmann, Hannah Theobald und Paula Eschmann – Lehrer: Alexander Stengel und Denise Bicha