Das 2019 erschienene, nach wenigen Monaten vergriffene Buch „Josef Bürckel – Nationalsozialistische Herrschaft und Gefolgschaft in der Pfalz“ ist nun in zweiter, verbesserter, ergänzter Auflage erhältlich.

2014 fanden in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein der Pfalz/Bezirksgruppe Neustadt, dem Historischen Seminar der Universität Mainz, dem Landesarchiv Speyer, der Landeszentrale für politische Bildung/NS-Dokumentationszentrum Osthofen, dem Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt, der Stadt Neustadt und dem Offenen Kanal Ludwigshafen zwei Vortragsveranstaltungen zum Wirken des Gauleiters Bürckel statt, die auf große Resonanz stießen. Das Buch Band dokumentiert die Veranstaltungen. Die 16 Beiträge widmen sich vor dem Hintergrund neuer Forschungsergebnisse Themen wie der von Bürckel forcierten Judenverfolgung, den Netzwerken des Gauleiters, seinem Verhältnis zur Presse und den beiden großen Kirchen in der Pfalz. Zudem werden Bürckels Politik der Germanisierung in Lothringen sowie seine Rolle in der Gleichschaltung Österreichs, beleuchtet. Dazu kommen zum Teil kaum bekannten Fotos und ein umfangreiches Literaturverzeichnis.

Lesezeichen Pia Nordblom, Walter Rummel, Barbara Schuttpelz (Hg.). „Josef Bürckel – Nationalsozialistische Herrschaft und Gefolgschaft in der Pfalz“, Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, 368 Seiten, 24,90 Euro. Erhältlich beim Institut für Pfälzische Geschichte, Kaiserslautern, Telefon 0631/3647304, E-Mail: info@institut.bv-pfalz.de, beim Bezirksverband Pfalz bv-pfalz.de/shop und im Buchhandel.