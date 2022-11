Am Freitag, 2. Dezember, beginnt der Zweibrücker Weihnachtsmarkt. Besuchen kann man ihn vom 2. bis 6. sowie vom 9. bis 11. Dezember. Ein Höhepunkt ist das Nikolaustreffen am Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, auf der Weihnachtsmarktbühne.

In den vergangenen Tagen haben städtische Mitarbeiter gut 100 Christbäume in der Fußgängerzone aufgestellt, die von Anwohnern und Gewerbetreibenden geschmückt wurden. Der Einzelhändlerverband Gemeinsamhandel zeichnet in diesem Jahr für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt verantwortlich – mit bunten LED-Kugeln, die deutlich energiesparender sein sollen als die Illumination in den vergangenen Jahren.

Nach Angaben des Veranstalters Heiko Saberatzky vom Verein Kontrastbühne bietet der Markt auf dem Alexanderplatz rund 50 Verkaufshütten und -stände auf, dazu ein Kinderkarussell. Neben Glühwein in diversen Varianten, Schnaps sowie Essen von Flammkuchen und Pizza über Rostwürste bis zu Pulled Pork gibt es unter anderem warme Mützen und Schals, Deko und Geschenke sowie Lebkuchen zu kaufen. Die Zweibrücker Fallschirmjäger tischen ebenfalls Glühwein sowie Erbsensuppe auf.

Bundeswehrsoldaten stellen ihr Bewirtungszelt auf. Foto: Gerhard Müller

Der Markt öffnet wochentags ab 17 Uhr, samstags und sonntags bereits ab 11 Uhr. Am Freitag, 2. Dezember, 17 Uhr, tritt zunächst der Posaunenchor auf, gefolgt von der Eröffnungsfeier um 18 Uhr und dem abendlichen Gastspiel der Band The Red Couch. Diesen Samstag und Sonntag spielt Walter Rimbrecht ab 11 Uhr Trompete. Weitere Programmpunkte am Samstag sind ein Kinderprogramm mit der Tanzschule Srutek (16 Uhr), die Chorweihnacht in der Alexanderskirche (18 Uhr) und die Band Double Shot ab 19.30 Uhr. Am Sonntag gastieren die Voltigier- und Reitgemeinschaft Südwestpfalz (16.30 Uhr), der Shantychor in der Alexanderskirche (17 Uhr) und Celebrate Music 4 U ab 19 Uhr.

Weitere abendliche Musikbeiträge folgen am Montag mit der Hubbert House Band, am Dienstag mit Coles Brothers & Friends und am Freitag, 9. Dezember, mit dem Shantychor und dem Trio Finale. Am Samstag, 10. Dezember, trompetet ab 11 Uhr wieder Walter Rimbrecht. Es folgen ab 16 Uhr eine musikalische Weihnachtsbotschaft der Jugend FEGG Miesau, die Voltigierer (16.30 Uhr), die Adventsmusik in der Alexanderskirche (17 Uhr) und Celebrate Music 4 U (19 Uhr). Am finalen Sonntag stehen für 11 Uhr die Tanzschule Srutek für Kinder auf dem Programm, das Nikolaustreffen mit kostümierten Weihnachtsmännern ab 16 Uhr, eine Feuershow ab 17.30 Uhr und das Abschlusskonzert der Formation Jackpot ab 19 Uhr mit Sabine Deller, Markus Wille, Charly Knerr und Volker Siener.

Das Parkhaus am Schloss öffnet an allen Weihnachtsmarkttagen jeweils bis 22 Uhr. An den Adventssamstagen und an Heiligabend bis 14 Uhr darf man sein Auto auf den städtischen Parkplätzen und in den Parkhäusern kostenfrei abstellen.