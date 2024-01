Beim schriftlichen Abitur mussten die Prüflinge dieses Jahr mit Bauernprotest, Busstreik und glatten Straßen zurechtkommen. Sie haben all dies mit Bravour gemeistert.

Alle Abiturientinnen und Abiturienten waren an allen Prüfungstagen präsent und konnten ihre schriftlichen Abiturprüfungen ablegen“, schickt Kerstin Kiehm, Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums, auf Anfrage voraus. Kiehm richtet „ein großes Lob an unsere Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Gegebenheiten und Hindernisse – Protest der Landwirte, Busstreik und insbesondere die Glätte am vergangenen Mittwoch – toll eingestellt haben und diesen frühzeitig sowie erfolgreich begegnet sind“. Und niemand habe krankheitsbedingt gefehlt. Jede Prüfung habe zudem rechtzeitig begonnen werden können. „Es gab noch nicht einmal zeitliche Verzögerungen“, bilanziert Kiehm. Das Helmholtz-Gymnasium zählt in diesem Jahr 69 Prüflinge. Die letzten schriftlichen Prüfungen waren am Mittwoch, 24. Januar; das mündliche Abitur ist am 11. und 12. März.

„Keine Eis-, Streik- oder krankheitsbedingten Ausfälle“, vermeldet auf Anfrage auch Christine Orf, Oberstufenleiterin am Hofenfels-Gymnasium. Es sei gut, dass die Dreizehner in der Regel nicht mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Orf: „An den Abi-Jahrgang habe ich nach dem Eismittwoch noch ein dickes Lob geschickt, dass sie es alle arrangiert haben, pünktlich da zu sein.“ Einige übernachteten Orf zufolge sogar im Hotel, „nur um fußläufig zur Schule zu kommen“. Ein Dank gebühre auch den Eltern in den nah gelegenen Elternhäusern, bei denen sich zum eigenen Kind noch einige Mitschülerinnen und Mitschüler in der Nacht vor dem Englischabitur einquartieren durften. Auch die Chemiker seien am Freitag, 26. Januar, alle pünktlich angetreten. Sie seien zwar „die letzte Gruppe, dafür hatten sie aber die meiste Zeit zum Lernen, so dass der Vorteil den Nachteil ausgleicht“, so Orf. Am Hofenfels-Gymnasium machen 75 junge Leute Abitur; die mündlichen Prüfungen sind am 15. und 18. März.

Eine einzige krankheitsbedingte Nachschrift

„Tatsächlich verliefen alle Prüfungen reibungslos. Wir haben lediglich eine krankheitsbedingte Nachschrift Ende Februar“, teilt Elena Süs auf Anfrage mit, die Oberstufenleiterin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig. Das sei „für die Kollegen etwas unglücklich, weil sie neue Aufgaben einreichen müssen“, aber die Schülerin könne nichts dafür. Sie habe „wie alle anderen die gleichen Bedingungen verdient“, stellt Süs klar.

Die letzten Abiturprüfungen an der IGS fanden am Dienstag, 23. Januar, statt. In der kommenden Woche steht laut Süs noch die schriftliche Prüfung für das Latinum an. Das mündliche Abitur folgt am 15. und 18. März; 47 Schülerinnen und Schüler legen ihr Abitur an der IGS ab.