Peter Schiedermaier, Chefarzt der Inneren Medizin am Nardini-Klinikum, beantwortet RHEINPFALZ-Lesern am Mittwoch in einer Telefonaktion Fragen rund um das Thema Darmkrebs. Um die Behandlung der Krankheit kann es dabei ebenso gehen wie um die Vorsorge oder weitere Aspekte.

Die Felix-Burda-Stiftung hat den Monat März zum 20. Mal als Darmkrebsmonat ausgerufen, in dem bundesweit Aktionen zu dem Thema angeboten werden. Laut der Stiftung sterben jährlich in Deutschland fast 25 000 Menschen an Darmkrebs. „Dabei kann man kaum einer anderen Krebsart so leicht vorbeugen. Durch Vorsorge und Früherkennung könnten nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder geheilt werden“, so die Stiftung.

15 000 Darmspiegelungen

Vorsorge und Früherkennung machen auch einen großen Teil von Schiedermaiers Arbeit aus. Der Gastroenterologe arbeitet seit 2015 am Nardini-Klinikum, vorher war er am Evangelischen Krankenhaus am Himmelsberg. Seit 24 Jahren macht er Endoskopien der Verdauungsorgane, untersucht diese also mittels einer kleinen Kamera. Etwa 15 000 Darmspiegelungen (Koloskopien) hat er bereits durchgeführt, die als wichtigste Untersuchung zur Früherkennung von Darmkrebs gelten. Männern wird ab 50, Frauen ab 55 Jahren empfohlen, eine Darmspiegelung vornehmen zu lassen, bei der Krebsvorstufen wie Darmpolypen auch direkt entfernt werden können.

Jährlich behandelt Schiedermaier außerdem zwischen 150 und 200 Patienten, die an Darmkrebs erkrankt sind. „Durch die Vorsorge geht die Zahl der an Darmkrebs Erkrankten zurück“, hat der Chefarzt in den vergangenen Jahren festgestellt.

Anruf am Mittwoch