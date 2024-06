Am Donnerstag ist Sommeranfang. Auch wenn das Sommerwetter noch ausbleibt: Wir haben uns in der Fußgängerzone umgehört, worauf sich die Leute freuen.

„Wir haben ums Haus jede Menge Platz. Und wenn es jetzt nicht mehr so viel regnen würde, wäre das toll“, sagt Gertrud Meyer aus Lengelsheim im benachbarten Frankreich. Auf 12.000 Quadratmeter erstreckt sich das Grün ums Haus. „Wir haben noch Ziegen, wir haben noch die Hunde. Brauchen also nicht in Urlaub.“ Und wenn es regnet, dann nimmt Gertrud Meyer das Wetter, wie es ist: „Wir haben eine überdachte Terrasse, dann können wir uns dann auch raussetzen.“ Sich selbst beschreibt die Lengelsheimerin als Sommermensch. „Jetzt aber nicht wie in Griechenland 40 Grad, das ist zu heiß. Da geht man ja ein.“

Sabine Schuhmann freut sich auf Sommermomente auf Balkon und Biergarten. Im Urlaub war die Zweibrückerin bereits. „Wir waren in Wien, als hier Hochwasser war. Und das Wetter war wunderbar.“ Die Fußball-EM schaut Schuhmann, sollte es doch noch mal wärmer werden, aber nicht. Sich selbst beschreibt die Zweibrückerin als Sommermensch, aber auch der Herbst gefällt ihr. „Herbst ist für mich aber, wenn der Sommer aufhört und es noch warm ist. Das hier ist für mich Winter, der nicht aufhört“, sagt sie. Vom aktuellen Nasskalten ist sie genervt.

„Wenn man eine dicke Rechnung vom Finanzamt bekommen hat und die Heizung daheim ausgefallen ist, kann man keinen Urlaub machen“, sagt Willi Richter zu seinen diesjährigen Sommerplänen. Und dennoch: Auf warme Tage freut er sich. „Ich warte regelrecht drauf.“ Manchmal hat es in diesem Jahr zwar schon funktioniert, dass er draußen auf dem Balkon verweilen konnte, „aber nicht so richtig“. Wenn das Wetter passt, dann plant Richter mit Gartenarbeit, Wanderausflüge und den Besuch von Weinfesten. Beim Wandern bevorzugt der Zweibrücker die Routen in der Vorderpfalz, im Wasgau, im Pfälzer Bergland, „ab und an gehen wir auch ins Ausland, also ins Saarland“, scherzt er.

Harry Edlmann mag den Sommer nur dann, wenn es höchstens 30 Grad sind. Wenn es irgendwann doch noch mal wärmer wird, dann stellt der Zweibrücker den Pool auf. Und auch ins Allgäu will er zum Wandern fahren. Einen längeren Urlaub hat Edlmann, der sich als Sommermensch bezeichnet, in diesem Jahr nicht geplant. Etwas gibt es zudem, worauf sich Edlmann in diesem Sommer besonders freut: die Europameisterschaft.

„Erst fahren wir jetzt nach Jesolo, dann bleiben wir den Sommer hier und fahren dann von Mitte September bis Mitte November nach Sizilien“, erklärt Peter Renner seine Pläne für die anstehenden Sommer- und Herbstmonate. In Italien ist „immer schöneres Wetter, da fahren wir schon 15 Jahre hin“. Vom Wetter in Zweibrücken ist Renner genervt. Den Trip nach Italien absolviert er mit seiner Frau übrigens mit dem Auto. „Einmal quer durch Italien, einmal hier, einmal da rum, nach Pompeji, nach Pesaro.“ 2200 Kilometer lang ist die Strecke, und es geht auch durch zahlreiche Weingebiete. „Nicht nur die Pfälzer haben schöne Weindörfer, auch in Italien gibt es tolle Weindörfer.“

Fabian Debski wünscht sich sonnige und windstille Tage, um draußen Tischtennis zu spielen. „Auch aufs Schwimmbad freue ich mich, aber das geht aktuell ja nicht.“ Einen Urlaub hat der Zweibrücker nicht geplant, dafür einen Umzug nach Kaiserslautern. Debskis Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. „Die Zwischenjahreszeiten liegen mir sehr. Sommer ist mir meistens zu heiß, der Winter zu kalt.“ Seine Wohlfühltemperatur sind 17 Grad bei sonnigem Wetter. „Da kann ich mich richtig auspowern.“