Die Zweibrücker Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch kurz vor 4 Uhr zu einem Küchenbrand in der Landauer Straße alarmiert. Alle Bewohner konnten sich vorm Eintreffen der Feuerwehr selbst retten: „Die eingebauten Rauchmelder hatten ihren Zweck erfüllt und Alarm geschlagen“, teilte Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger mit. Die Feuerwehr war mit 24 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Der Einsatz war gegen 5.15 Uhr beendet. Die Kreuzung Landauer Straße/Saarlandstraße war etwa anderthalb Stunden gesperrt. Der Rettungsdienst betreute die betroffenen Bewohner. Die Polizei Zweibrücken war an der Einsatzstelle, unterstützte die Arbeiten und nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.