Im 15. Benefizkonzert in der Klosterkirche Hornbach griff Pfarrer Daniel Seel in die Tasten: Der ausgebildete Pianist sprang am Freitag für die armenische Pianistin Nare Karoyan ein und spielte die beiden „Préludes pour piano“ von Claude Debussy. „Es soll nicht nichts stattfinden“, so seine Devise.

