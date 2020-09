„Hornissen“-Trainer Ralf Wolf sagt zur Verlängerung des Stürmers: „Wir sind erleichtert, dass sie in trockenen Tüchern ist. Dan ist der Kopf der Mannschaft und für mich der absolute Schlüsselspieler.“ Der letztjährige Top-Scorer der Regionalliga Südwest mit 51 Punkten trägt seit 2018 das Trikot der Zweibrücker, stand seither in allen 52 Spielen auf dem Eis. Dabei gelangen ihm 107 Scorer-Punkte (51 Tore, 56 Vorlagen). Radke ist schon wieder in Deutschland und trainiert heute mit dem Team in Eppelheim.

Der EHC Zweibrücken startet zudem seinen Vorverkauf der Saison-Dauerkarten zum Preis von 120 bis 170 Euro, die für alle Heimspiele der Hauptrunde und mögliche Play-offs gelten. Dem Vernehmen nach soll die Saison Anfang Oktober starten. Nach bisherigem Stand dürfen wegen der Corona-Pandemie nur 250 Fans pro Spiel in die Ice-Arena, es gibt keine Stehplätze. In der Eishalle gilt zudem Maskenpflicht, bis der Sitzplatz erreicht ist.

Bisherige Karteninhaber haben bis zum 19. September ein Vorkaufsrecht. Bestellte Dauerkarten können dann am Sonntag, 20. September, von 10 bis 14 Uhr an der Eishalle abgeholt werden. Die ersten 150 Fans, die das machen, bekommen ein Fünf-Liter-Fass Bier der Karlsberg-Brauerei gratis dazu. Dauerkarten können nur per Mail an verw-hornets@gmx.de bestellt werden. Name, Anschrift, Mailadresse und Telefonnummer müssen dabei angegeben werden.