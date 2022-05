„Die dumm Gesangbuchschrift kann ich doch ned lese! Dess sind doch ganz annere Buschdawe, als wie die, die wo ma in de Schul lerne duun!“ Mit zwei Hinweistafeln in der Stadt, beides steinerne Blöcke, tat sich der Filius schwer: An der Schloss-Fassade und „unne am Weiher“, an der Fasanerie-Ruine, ist seit Langem in Stein in alter Schrift, in Fraktur, gemeißelt, um welche Gebäude es sich dabei handelt. Als Informationen für Einheimische und für die Besucher der Stadt.

Längst sind die modernen Hinweisschilder allen vertraut, ob es um die Stadtmauer geht oder „bei de friehere Werdschafd Witzgall“ um die ehemalige Münze am heutigen Schloßplatz. Beim Start dieser Aktion war der emsige Konrektor Fritz Leonhard derjenige, der an verschiedenen Stellen der Stadt dafür sorgte, dass an die Vergangenheit erinnert wird: Ob an die Stadtmauer oder den ehemaligen Turm an der Alexanderskirche, dessen Form sich dort im Boden findet. Vor einigen Jahren gab es dann zweisprachige und gut lesbare Hinweistafeln (die leider oft versaut werden): an der Bibliotheca Bipontina, am Gestüt in der Gutenbergstraße und am Rosengarten. Aufs Pferderennen und seine Zweibrücker Geschichte wird an der Rennwiese erinnert. Man kann also an vielen Stellen nachlesen, „wo ma deheem is“.

Das frühere Stadtratsmitglied Fritz Stauch hat am Gerichtsgebäude am Goetheplatz dafür gesorgt, dass an den Besuch Goethes in Zweibrücken erinnert wird. Und auf die dunkle Zweibrücker Zeit weist eine Gedenktafel auf einem Steinsockel am Schloss hin: Hier stand einst „es kleen Gefängnis“. Nicht selten sieht man Besucher der Stadt, die davorstehen und die Gedenktafel lesen und dann auf die Stelle blicken, wo nach dem Krieg noch die Ruine sichtbar war.

Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen in der Stadt und es ist gut, dass es sie gibt. Es soll bald mehr solcher Schilder geben, denn der Freundeskreis Industriekultur ist gegenwärtig dabei, Informationen zu einheimischen Betrieben zu sammeln. Es besteht auch offenbar Bedarf, an die Unternehmen und ihre fleißigen Mitarbeiter zu erinnern: Jüngst erst wurde Dieter Soyez, der zusammen mit Gerhard Herz zu diesem Thema recherchiert, darauf angesprochen, dass es beispielsweise keine Erinnerung mit einer Gedenktafel an das Armaturenwerk von Pörringer & Schindler gibt, einst ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt. Der Arbeitskreis hat schon manches ausgegraben, das die Einheimischen überraschen wird.

Dass der UBZ beim Abriss der ehemaligen Parkbrauerei dafür sorgte, das „es Parkbräumännsche“, das lange Jahre weithin zu sehen war, nicht auf dem Bauschutt landete, stimmt zuversichtlich. Irgendwann nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Markenzeichen ganz gewiss wieder an die große einheimische Brautradition erinnern.

Wird es auch, wenn es ein neues Gebäude an der Ecke Ixheimer/Maxstraße gibt, eine Hinweistafel an den früheren „Kronprinzen“ geben, der in der historischen Schweden-Zeit der Stadt eine wichtige Rolle spielte? Dinge, die man im damals noch üblichen Heimatkundeunterricht lernen durfte oder musste.

Dieser Unterricht ist RHEINPFALZ-Leserin Ortrud Cleemann hängengeblieben. Sie erinnert sich an einen Wandertag zum Marienstein und dass man diesen Erinnerungsstein hinterher im Klassenzimmer zeichnen musste. Sie bedauere es, dass dieses geschichtliche Denkmal inzwischen fast unsichtbar ist. Weil er zugewachsen ist und sein „steinernes Wissen“ deshalb nicht weitergeben kann, wie es eigentlich gedacht war. Dann liegt es aber diesmal nicht an der Gesangbuchschrift.