Das Thema Depressionen ist ein Schwerpunkt der „Tage der seelischen Gesundheit“ in der Südwestpfalz Anfang Juni.

Immer mehr Menschen haben seelische Leiden. Das können leichte Einschränkungen des Wohlbefindens sein bis hin zu schweren psychischen Störungen. Deshalb gibt es vom 1. bis 10. Juni in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis erstmals „Tage der seelischen Gesundheit“. Ein Schwerpunkt sind Depressionen.

Die Veranstaltungen in Zweibrücken finden vor allem am Donnerstag, 2. Juni, statt. An diesem Tag laden das Gemeindepsychiatrische Zentrum des Internationalen Bundes (IB), das städtische Info- und Beratungszentrum sowie das Caritas-Förderzentrum Betroffene, Angehörige und Interessierte zu Vorträgen und Mitmachaktionen ein.

Das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) in der Kaiserstraße 51 in Zweibrücken, eine Einrichtung des Internationalen Bundes (IB), lädt von 10.30 bis 14.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein, der unter dem Motto „Gemeinsam. Selbstgemacht. Stark“ steht. Besucher können Handschmeichler herstellen, „die Unterstützung bei unruhigen Momenten geben sollen“, sowie Sorgenpüppchen, „die bei negativen Gedanken angewendet werden können“, teilt der Einrichtungsleiter Maarten Zedler mit. Zur Stärkung werden „Soul-Food Energiebällchen“ selbstgemacht; außerdem gibt es kostenlose Speisen und Getränke. Ein Infostand zeigt das vielfältige Angebot der Einrichtung.

Im städtischen Info- und Beratungszentrum in der Poststraße 40 in Zweibrücken stehen von 13 bis 16 Uhr Mitarbeiter für Fragen und Anliegen zur Verfügung, wie Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann mitteilt. Außerdem gibt es vier Vorträge im Foyer: Um 13.30 Uhr geht es um Burnout – Gesundheit am Arbeitsplatz; um 14 Uhr wird die Demenzsprechstunde vorgestellt; um 14.30 Uhr informiert der Medizinische Dienst Kaiserslautern über die Pflege-Begutachtung bei Menschen mit seelischen Erkrankungen; um 15.30 Uhr steht die Psychiatrische Patientenverfügung im Mittelpunkt.

Das Caritas-Förderzentrum Paul Josef Nardini in der Siebenpfeifferstraße 4 in Zweibrücken bietet am 3. Juni von 15 bis 17 Uhr „Inklusives Yoga für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung“ an. „Klettern aus der Angst“ heißt ein Angebot der Awo am 8. Juni im Camp4 in Zweibrücken. Bis 3. Juni kann man sich bei der Leitstelle „Älter werden“ für einen Tag in der Salzgrotte Mauschbach am 10. Juni anmelden.

Alle Veranstaltungen findet man im Internet unter tage-der-seelischen-gesundheit.de.