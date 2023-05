Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zerstörte Spielgeräte, beschädigte Toiletten, schmutziges Wasser – und nie kam raus, wer’s war. Jetzt fährt die Stadt am Exe schwerere Geschütze auf: Kameras für 10.000 Euro. Der Datenschutzbeauftragte des Landes hat das erlaubt. Unter einer Bedingung.

Der beliebte Wasserspielplatz am Kleinen Exe zog in der Vergangenheit immer wieder Zerstörungswütige an, die erhebliche Sachschäden anrichteten. Spielgeräte und