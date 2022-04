Die SPD möchte ein oder zwei Pflegekräfte einstellen, die sich um Menschen über 80 kümmern, „die noch keinen Pflegebedarf haben, aber Unterstützung und Beratung im Alltag benötigen“.

Die Idee der SPD: Den älteren Menschen soll jemand zur Seite stehen, der ihnen bei den Dingen hilft, die sie nicht mehr alleine bewältigen können. Essendienst bestellen, den Umbau des Bades organisieren, Arztbesuche ausmachen. Es gehe auch darum, Krankheiten zu verhindern und den Senioren in Lebenskrisen beizustehen, erläuterte Bernd Henner (SPD) vergangene Woche dem Stadtrat die Idee.

Damit rennt die SPD bei der Stadt offene Türen ein: „Wir waren hier in der Vergangenheit nicht untätig“, sagte Bürgermeister und Sozialdezernent Christian Gauf (CDU). Das Sozialamt und der Seniorenbeauftragte seien seit Jahresanfang mit dem Thema befasst, nachdem das Land den Antrag 2015 abgelehnt hatte.

2300 Menschen über 80

In Zweibrücken wohnen 2300 Personen, die über 80 sind. Ungefähr jede Dritte von ihnen ist pflegebedürftig. Bleiben 1600 Personen, aber laut Sozialamtsleiter Tim Edinger haben viele von ihnen noch Menschen, die ihnen helfen. Es sei unklar, wie viele das Angebot annehmen könnten, aber die Stadt gehe davon aus, dass eine Stelle für die sogenannte Gemeindeschwester plus reicht. Die SPD hätte gerne anderthalb Stellen, um flexibler zu sein, etwa in Urlaubszeiten oder wenn jemand krank wird.

Wie man an die Leute rankommt, „die nicht pflegebedürftig sind, aber bereit, sich helfen zu lassen“, wollte Ingrid Kaiser (FDP) wissen. Die Diakonissen früher „wussten, in welches Haus sie zu gehen hatten“, erinnerte sie. „Aber das ist in der Stadt im Jahr 2022 nicht mehr so der Fall wie im Niederauerbach der 50er, 60er oder 70er Jahre.“ Tim Edinger ist dennoch zuversichtlich: Über die Presse und die Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten und dem Seniorenbüro werde man die Menschen erreichen.

Keine Konkurrenz zu Pflegediensten

Das Angebot richte sich ausdrücklich nicht an Pflegebedürftige, antwortete Edinger auf einen Vorschlag von Thomas Körner (FWG). Der hatte die hohe Zahl an Pflegediensten erwähnt, die er pro Tag in Wattweiler sehe – „von morgens 6 bis abends 8“. Er schlug vor, das Angebot auszudehnen, pflegebedürftige Personen einzubeziehen und eine Gemeindeschwester für die fünf Vororte einzustellen. Die könnte dann jeden Tag in einem anderen Vorort sein. Das lehnten Bürgermeister Gauf und Oberbürgermeister Marold Wosnitza ab: Man werde nicht in Konkurrenz zu den Pflegediensten treten, und es bestehe das Risiko, dass der Antrag dann wieder abgelehnt wird. Bernd Henner nannte Kröners Vorschlag „eine andere Geschichte“. Hier gehe es darum, „die Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich zu vermeiden“.