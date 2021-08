Zum zweiten Mal wurden Obstbäume in Zweibrücken mit gelben Bändern bestückt. Verantwortlich hierfür sind Mitglieder der Umwelt- und Klimaschutzinitiative „ZW-vernetzt“. Das Obst darf von den markierten Bäumen ohne Rücksprache geerntet werden.

Die Idee, so Barbara Danner-Schmidt, ist, dass jährlich Unmengen von Obst auf den Streuobstwiesen verrotten, während die gleichen Sorten importiert werden. „Mit der Aktion setzen wir ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und für den Erhalt unserer Streuobstwiesen“, sagen Danner-Schmidt und Klaus Fuhrmann, die die Aktion organisieren.

13 Teams von ZW-vernetzt sind in Zweibrücken und den Vororten unterwegs, um Obstbäume an 16 Standorten zu markieren, ein weiterer Standort ist in Contwig. Das Obst sei zwar frei zugänglich und kostenlos, dennoch gibt es einige Regeln. So darf nur an den markierten Bäumen das Obst geerntet werden, zudem dürfen die Bäume nicht beschädigt werden. Und: Die Obsternte läuft auf eigene Gefahr.

Das Projekt „Gelbes Band“ läuft bundesweit, auch im Pfälzerwald und in Pirmasens. Der Landkreis Esslingen hat 2020 dafür den Bundespreis der Strategie „Zu gut für die Tonne“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung erhalten.

Wer selbst noch Bäume zur Ernte freigeben will, kann sich per Mail melden bei barbara.danner-schmidt@zw-vernetzt.de

Obstbaum-Karte

Auf der Internetseite der Umwelt- und Klimaschutzinitiative ist eine Liste der Stadtorte und Obstsorten abrufbar: www.zw-vernetzt.de/baumkarte.