Mit dem Aufstieg in die Golf-Bundesliga wird es wohl nichts für die Damen des Ersten Golfclubs Westpfalz. Das war aber auch nicht das Saisonziel. Das war der Klassenverbleib in Liga zwei, der in Freiburg auch schon perfekt gemacht wurde.

„Die Mädels faszinieren mich. Am Anfang spielen sie mit angezogener Handbremse, dann wie entfesselt ihr Spiel“, freute sich EGW-Teamkapitän Christine Baeck über den dritten Tagesrang.