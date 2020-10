Plastikmüll in Gelben Säcken wird in Zweibrücken bald der Vergangenheit angehören – zumindest an vielen Stellen in der Rosenstadt. Der Umweltbetrieb UBZ informiert auf seiner Internetseite, dass die Gelbe Tonne ab 1. Januar das bisherige Sammelsystem ablösen wird. Ausgenommen sei der Innenstadtbereich, so der Umweltbetrieb. Dazu gehören unter anderem der Hallplatz, Gutenbergstraße, Bleicherstraße, Teile der Landauer Straße, der Alten Ixheimer Straße, Fruchtmarktstraße, Wallstraße, Poststraße. Die Verteilung der Tonnen durch die Firma Remondis beginnt Anfang November und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Laut UBZ kommen auf die Zweibrücker keine höheren Müllgebühren zu, die Tonne ist kostenlos. Durch die Gelbe Tonne sollen verschmutzte Straßen durch „angenagte, aufgepickte oder aufgerissene Gelbe Säcke“ bald passé sein.