24 dänische Schüler aus dem Küstenort Rønde waren vier Tage lang zu Besuch in Zweibrücken. Der Austausch geht zurück auf private Kontakte der Lehrerin Katharina Sambach.

Seit Sonntag waren die dänischen Schüler in Zweibrücken. Am Montag haben sie die Mannlich-Realschule plus besucht, an der Katharina Sambach unterrichtet. Ausflüge zur Burg Berwartstein und zum Kletterpark Jägersburg standen ebenfalls auf dem Programm. Am Donnerstag traten die Schüler die mehr als 1000 Kilometer lange Heimreise an.

„Ihr habt viel mehr Wald“

Die Partnerschaft entstand aus privaten Beziehungen. „Ich habe eine Freundin, die hier 2006 Au-pair war, die ist Lehrerin an dieser Schule. Sie hat mich angeschrieben, ob wir Interesse an einem Erasmus-Austausch hätten. Und da wir gerade Erasmus-Schule geworden sind, habe ich zugesagt“, erläuterte Sambach.

Während der vier Tage waren die Schüler bei Gasteltern untergebracht, über die sie voll des Lobes waren. „Die Leute sind sehr freundlich hier, viel wärmer als im Norden – und auch das Wetter ist wärmer als im Norden“, sagte der dänische Besucher Jens. Für ihn ist es nicht der erste Besuch in Deutschland, da seine Großeltern in Deutschland nahe der dänischen Grenze leben. Im Südwesten war er allerdings zum ersten Mal. „Es ist sehr, sehr schön hier. Und ihr habt viel mehr Wald als wir in Dänemark, das gefällt mir sehr“, betonte er. „Sehr nette und freundliche Leute hier“, ergänzte sein Kumpel Dines und erklärte: „Das Essen ist sehr gut, sehr würzig. Ich habe an einem Food Truck Frikadelle probiert, die war sehr lecker.“ Jens schwärmt vom Flammkuchen, den er probiert hat und als „german version of Pizza“ (deutsche Version der Pizza) beschrieb, bevor er darüber aufgeklärt wurde, dass Flammkuchen aus dem Elsass stammt.

Im Mai geht es nach Dänemark

Vor dem Besuch des Zweibrücker Ratssaals stand der Oberbürgermeister Marold Wosnitza für Fragen zur Verfügung, stellte aber auch selbst welche. Weder bei den deutschen Schülern noch bei den Dänen ist das Interesse an Kommunalpolitik sehr ausgeprägt, musste der OB feststellen.

„Ich bin von unseren Schülern sehr begeistert, die bemühen sich unheimlich und ziehen super mit“, freute sich Sambach. Den Austausch will sie beibehalten und die Verbindung zu der dänischen Privatschule Rønde Privatskole ausbauen. Für den 17. Mai ist der Gegenbesuch der 18 Zweibrücker Achtklässer und der drei Neuntklässler in Dänemark geplant, der bis zum 21. Mai dauern soll.