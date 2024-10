Seit 1. Oktober verstärkt Redakteurin Cynthia Schröer die Redaktion der „Zweibrücker Rundschau“. Für die gebürtige Pirmasenserin schließt sich somit ein Kreis: Sie hat Germanistik und Altphilologie studiert und während ihres Studiums als freie Mitarbeiterin ihre ersten journalistischen Erfahrungen bei der „Pirmasenser Rundschau“ gesammelt. Nach ihrem Studium hat sie ihr Volontariat bei der „Pirmasenser Zeitung“ absolviert und war anschließend dort, bei der „Westricher Rundschau“ im Kreis Kusel und dem Wochenblatt Landstuhl als Redakteurin tätig.

Seit vier Jahren arbeitet die 38-Jährige ehrenamtlich in der Redaktion des „Heimatkalenders Südwestpfalz für das Pirmasenser und Zweibrücker Land“. In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht im Pfälzerwald wandern. Die Kollegen der „Zweibrücker Rundschau“ freuen sich, dass „cyn“ – so das Kürzel von Schröer – sie künftig unterstützen wird.