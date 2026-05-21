Bei einem Cyberangriff auf eine IT-Dienstleisterfirma wurden offenbar persönliche Daten von 1266 Patienten des Universitätsklinikums Homburg erbeutet.

Wie das Uniklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg am Donnerstag mitteilte, wurde auf einen externen IT-Dienstleister ein Cyberangriff verübt. Dieses Unternehmen rechne mit zahlreichen Kliniken in Deutschland die Leistungen bei Patienten mit Privat- beziehungsweise Zusatzversicherung sowie Selbstzahlern ab. Bei der Attacke seien die Daten von Zehntausenden Personen gestohlen worden. Nach Angaben von UKS-Sprecher Florian Preuß wurde das Homburger Uniklinikum am 18. Mai darüber informiert, dass 1266 Patientinnen und Patienten des UKS unter den Betroffenen seien.

Die Täter hätten überwiegend Stammdaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse erbeutet. In 400 Fällen seien sie auch an Informationen zu Diagnose und Art der Behandlung gelangt. Der bestohlene IT-Dienstleister habe zugesagt, die Betroffenen umgehend zu informieren. Die Datenschutzbeauftragte des UKS werde „diesen Prozess eng begleiten und kontrollieren“, so Preuß. Betroffene Patientinnen und Patienten könnten sich an die E-Mail-Adresse datenschutz@uks.eu wenden.

„Veröffentlichung der Daten unwahrscheinlich“

Der Cyberangriff auf den Dienstleister soll sich Mitte April ereignet haben. Am 16. April habe das Unternehmen die zuständige Datenschutzbehörde sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) verständigt. Florian Preuß: „Eine Veröffentlichung der entwendeten Daten ist nach Einschätzung der eingebundenen Experten des Dienstleisters nicht wahrscheinlich.“ Das Uniklinikum werde in den kommenden Tagen über weitere Details informieren.

„Im Wissen um die Sensibilität von Gesundheitsdaten und um deren Bedeutung für unsere Patientinnen und Patienten haben wir uns heute für eine Information der Öffentlichkeit entschieden“, erklärte der amtierende Ärztliche Direktor und UKS-Vorstandsvorsitzende Michael Zemlin am Donnerstag. „Zugleich haben wir den Dienstleister aufgefordert, seinerseits transparent über den Vorfall zu informieren. Priorität hat für uns eine zügige Information der Betroffenen durch den Dienstleister.“