Unbekannte, die mit ihren Motocross-Maschinen über einen Wirtschaftsweg am Waldrand im saarländischen Lebach-Falscheid (Kreis Saarlouis) brausten, haben ein Pferd und dessen Reiterin so sehr erschreckt, dass das Tier scheute und mitsamt der Frau zu Boden stürzte. Am 5. August machte die Polizei den Fall bekannt, der sich bereits am 29. Juli gegen 15.50 Uhr ereignet hat. Pferd und Reiterin seien bei der unliebsamen Begegnung mit den drei oder vier Motorradfahrern verletzt worden. Die Crossfahrer hätten sich davongemacht, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Einer der Fahrer soll einen auffälligen pinkfarbenen Helm getragen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Lebach unter Telefon 06881/5050 entgegen.