Die sechsköpfige Pirmasenser Formation The Crazy Heart Connection (früher: Bluesy Jam) spielt am Sonntag, 2. August, 11 Uhr, in der Reihe „Picknick im Park“ im Zweibrücker Rosengartem. bekannt. Sänger, Songwriter und Gitarrist Michael Glöckner und Pianist Max Paul gründeten die Band einst als Duo. Im Lauf der Jahre kamen mit Daniela Eger (Gesang), Sascha Giro (Gitarre), Sabine Khoury (Bass) und Marc Kambach (Schlagzeug) weitere Musiker hinzu. Stilistisch ist die Gruppe im Blues, Rock und Folk zuhause. Nach dem Erscheinen der ersten EP „Life Shines“ (2017) arbeitet die Band seit Herbst vorigen Jahres an ihrem ersten Studio-Album. Es empfiehlt sich früh zu kommen: 350 Zuschauer sind erlaubt. Das Konzert kostet den Rosengarten-Eintritt: 4,50 Euro, ermäßigt drei Euro.