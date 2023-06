Auf einen Zigarettenstummel, der in einem vollen Aschenbecher glomm, führt die Polizei das Feuer am Mittwochnachmittag auf einem Balkon am Zweibrücker Fichtenhain zurück. Dort ist eine Couch aus Korbgeflecht in Brand geraten. Die 22-jährige Mieterin der Wohnung unternahm erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher, ehe die Feuerwehr kam und den Balkonbrand dann endgültig erstickte. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 7500 Euro an.