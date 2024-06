Am verkaufsoffenen Sonntag am 30. Juni wird Zweibrücken zum Treffpunkt von Cosplay-Charakteren, Brettspielern und Flohmarktfreunden.

Cosplay-Darsteller, also kostümierte Gruppen und Einzelpersonen im Manga-, Filmfiguren- oder Superheldengewand, tummeln sich am Sonntag in der Zweibrücker Innenstadt. Auch das Thema Brettspiel wird großgeschrieben. Zudem kann man beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt, aber auch das Fashion Outlet, Edeka Ernst und Möbel Martin besuchen. Das Stadtmarketing und die Einzelhändler heißen am Sonntag alle Cosplay-Charaktere willkommen, um sich vor Publikum zu präsentieren. Tänzerinnen vom Studio „Elmiras Orient“ ergänzen das Treiben am Sonntag mit exotischen Kostümen und ziehen ab 14 Uhr von der Brücke am Herzogplatz durch die Fußgängerzone zum Alexanderplatz. Dort führen sie orientalische Tänzen vor der Alexanderskirche vor. Mitten in der Stadt wird auch der für jedermann offene Zweibrücker Spiele- beziehungsweise Brettspieltag ausgetragen. Die Teilnahme ist kostenlos, alle sind zu Schach, Mühle, Mensch-ärgere-dich- nicht oder neuen Brettspielen eingeladen. Ab etwa 11 Uhr darf an rund 15 Biertischgarnituren in der Fußgängerzone gespielt werden. Alleine, im Team oder mit Spielern, die man erst vor Ort antrifft.

Einen Flohmarkt findet man auf Herzog- und Goetheplatz. Auf dem Hallplatz gibt es erstmals einen Schulbuchflohmarkt, bei dem keine Standgebühr erhoben wird. Anmeldungen für die Flohmärkte werden vom Verein Gemeinsamhandel Zweibrücken und dem Stadtmarketing unter Telefon 0170 8193775 entgegengenommen.