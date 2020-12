An Heiligabend wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 38 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Damit gelten aktuell 308 Menschen im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes als mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, ist ein weiterer Mensch mit einer Corona-Infektion gestorben. Nähere Angaben machte die Behörde nicht. Von den 38 Neuinfektionen entfallen 22 auf die Stadt Pirmasens (jetzt 114 Infizierte), 13 auf den Landkreis (161) und drei auf Zweibrücken (31). Pirmasens hat bei der Anzahl der positiven Corona-Teste innerhalb von sieben Tagen, gerechnet auf 100 000 Einwohner, wieder die 200er-Marke überschritten (209). Am Donnerstagnachmittag erließ die Stadt deshalb eine Allgemeinverfügung, die eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr vorsieht. Sie tritt am 25. Dezember in Kraft. Für die beiden Weihnachtsfeiertage sowie Silvester und Neujahr gelten allerdings Ausnahmen. 20 der 22 Neuinfektionen in Pirmasens wurden in Altersheimen registriert, mit 17 positiven Tests ist das AWO-Seniorenheim in Pirmasens besonders stark betroffen. Sowohl im Landkreis (116) als auch in Zweibrücken (32) sank die sogenannte Inzidenz. Pirmasens und der Landkreis befinden sich weiterhin in der Alarmstufe rot, Zweibrücken wird erstmals seit langer Zeit wieder in der Warnstufe gelb geführt. Das ist der beste Wert in Rheinland-Pfalz. Drei Neuinfektionen wurden in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gemeldet, in Thaleischweiler-Wallhalben sind es ebenfalls drei. Eine davon betrifft das Haus Bethesda in Thaleischweiler.