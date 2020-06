In der Rosenstadt gibt es, Stand Dienstagmittag, zwei weitere bestätigte Fälle des Coronavirus. Damit steigt in der Südwestpfalz die Anzahl der positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getesteten Personen auf 180. Vier Personen mit Corona-Infektion sind bisher gestorben, 169 gelten als genesen, sieben sind noch infiziert. Wie Kreissprecher Thorsten Höh auf Anfrage mitteilte, stehen die zwei Neu-Infektionen in Verbindung mit einem Fall aus der vergangenen Woche. Eine Zweibrückerin hatte sich bei einem Besucher aus Bremen angesteckt. „Es handelt sich nun um Kontaktpersonen“, so Höh. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Heinz-Ulrich Koch, sagte zuletzt, der Mann aus Bremen sei ein bis zwei Tage vor den ersten Symptomen in der Stadt gewesen. In dieser Zeit seien Überträger besonders ansteckend. Die 180 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (31), Zweibrücken (45/2 neu) sowie die Verbandsgemeinden Dahn (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), die Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16).