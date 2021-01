Nur zwei Neuinfektionen, aber drei Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-Cov2 meldet die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Montag. An den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung sind demnach eine Frau und ein Mann zwischen 65 und 75 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in einem Krankenhaus außerhalb der Südwestpfalz sowie ein Mann zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben verstorben.

Die beiden Neuinfektionen werden aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben gemeldet. In der Südwestpfalz sind noch 281 bestätigte positive Fälle aktiv, 48 weniger als am Vortag. Die Anfragen bei der Termin-Hotline bleiben laut Kreisverwaltung auf einem niedrigen Niveau.

Aufgrund der Anzahl von Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, liegen der Landkreis mit 127 Neuinfektionen und die Stadt Pirmasens mit 149 weiter in der Risikostufe rot, Zweibrücken mit knapp unter 50 in orange.

„Aufgrund der noch sehr ernsten Lage“, so der Kreis, ist das Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben noch bis 25. Januar für Besucher geschlossen. In der Pflegeeinrichtung Haus Moosalb in Waldfischbach sind bis zum 25. Januar zwei von sechs Wohnbereiche für den Besucherverkehr geschlossen.