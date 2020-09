In Zweibrücken gibt es zwei weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. In der Südwestpfalz ist die Anzahl der aktiven Fälle somit auf neun gestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei den Neu-Infizierten um ein Ehepaar, das von einer Reise aus dem Kosovo zurückgekehrt ist. Weitere Mitglieder der Familie befänden sich bereits zu Hause in Quarantäne. Damit sind in der Südwestpfalz derzeit neun Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt – vier in Zweibrücken, vier in Pirmasens und eine in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Seit Beginn der Pandemie gab es in der Südwestpfalz 246 Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331 809750 oder der landesweiten Hotline 0800 9900400 zu melden. Weitere Infos auf der Homepage des Landkreises.