In der Stadt Pirmasens und in der zum Landkreis Südwestpfalz gehörenden Gemeinde Obersimten wurden drei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Bei der positiv getesteten Person aus dem Haus Edelberg in Rodalben fiel ein erneuter Test hingegen negativ aus. Nach Angaben der Kreisverwaltung hatte sich eine Familie aus Pirmasens vor einer geplanten Reise testen lassen. Bei zwei Personen sei der Test positiv ausgefallen. Bei der tags zuvor festgestellten Infektion in Obersimten liegt innerhalb der Familie ein weiteres positives Testergebnis vor. Für das Haus Edelberg in Rodalben gelten laut Landrätin Susanne Ganster weiter strenge Vorschriften, „auch wenn im Nachhinein nicht vollends ausgeschlossen werden kann, dass der vorausgegangene Nachweis falsch positiv war“, so Koch und Ganster. Das Gesundheitsamt plane in der nächsten Woche eine zweite Testreihe für die Mitarbeiter des Hauses Edelberg und enge Kontaktpersonen der Bewohnerin.