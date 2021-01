Zwei Bewohner des Zweibrücker Melanchthonheims wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich in Quarantäne. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Bis Mittwochmittag waren dem Gesundheitsamt Südwestpfalz 55 positive Testergebnisse übermittelt worden.

Neben den beiden jungen Menschen aus dem Schüler- und Studenten-Wohnheim hat sich ein weiterer Zweibrücker infiziert. Derzeit gelten 27 Zweibrücker als mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz, die Zahl der Positivtests innerhalb von sieben Tagen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, hat sich verringert. Sie liegt jetzt bei 44. Dies entspricht der Gefahrenstufe orange. Die Risikostufe rot gilt für den Landkreis (40 Neuinfektionen) mit einer Inzidenz von 118 und für die Stadt Pirmasens (Inzidenz 117, zwölf neue Fälle).

In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sind derzeit 17 Menschen infiziert (drei neue Fälle), in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sind es 28 (sechs neue Fälle), in Pirmasens-Land sind es 16 (fünf neue). Im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes gibt es aktuell 349 Infizierte.

Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben, in dem zuletzt ein Bewohner mit Covid-19 gestorben war, wurden erneut zwölf Personen positiv auf das Virus getestet.