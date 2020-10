Die Stadt Zweibrücken befindet sich Stand Sonntag, 10.45 Uhr, in der Corona-Gefahrenstufe „Orange“. Seit Freitag wurden in der Stadt elf Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. Der Landkreis Südwestpfalz ist weiterhin Risikogebiet.

Für einen Tag lang sprang am Samstag die Corona-Ampel auf gelb. Grund: Viele Fälle vom vergangenen Wochenende fielen aus der Berechnung des Inzidenzwertes heraus, der die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner angibt. Seit Sonntag gilt für die Stadt nun wieder die Warnstufe „Orange“. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) gibt für die Rosenstadt einen Inzidenzwert von 38 an. Der Wert dürfte aber höher sein, da sich die Angaben von Kreis und Lua unterscheiden. Zur Verdeutlichung: Der Kreis meldete seit vergangenem Donnerstag in Zweibrücken 14 neue Covid-19-Fälle, das Lua nur zehn.

Infektionskette ungeklärt

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist bei fünf von elf neuen Corona-Fällen seit Freitag noch unklar, wo sich die Zweibrücker angesteckt haben – gleiches gilt für eine Person aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Auf eine Party vor über einer Woche geht ein weiterer Fall in der Stadt zurück, drei weitere Zweibrücker haben sich bei einem positiv getesteten Familienmitglied angesteckt, bei zwei weiteren Fällen galten die nun Erkrankten als Kontaktpersonen ersten Grades.

Im Landkreis gilt weiterhin die Alarmstufe „Rot“ (Inzidenzwert 60,1). Die Kreisverwaltung bestätigte für den Landkreis am Wochenende elf Neuinfektionen (seit Freitag 18). In Pirmasens – im Warn- und Aktionsplan des Landes ist die Stadt weiterhin als weiß eingestuft (Inzidenzwert 19,1) – kamen am Wochenende drei Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 hinzu. Bei zwei Pirmasenserinnen, die Krankenhaus behandelt werden, ist die Ursache der Infektion noch nicht geklärt.

Aktuell 113 Fälle aktiv

In der Südwestpfalz sind aktuell 113 Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben 36 in Zweibrücken, elf in Pirmasens, sowie je neun in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wallhalben sowie in den Verbandsgemeinden Dahner-Felsenland (acht), Hauenstein 22, Pirmasens-Land (acht), Rodalben (fünf) und Waldfischbach-Burgalben 5.