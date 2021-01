Sieben neue Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Montagmittag gemeldet. Erfreulich: In der Stadt Zweibrücken gab es keine Neuinfektion. In Pirmasens sind dagegen neun Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Bei der Inzidenz, der Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner, hat die Stadt die rote Alarmstufe verlassen und wird jetzt in der Gefahrenstufe orange geführt. Derzeit gelten in Zweibrücken 41 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sind es 26 (kein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben sind es 31 (zwei neue Fälle) und in Pirmasens-Land sind es 25 aktive Fälle (keine neuen Fälle). Die Stadt Pirmasens (Inzidenz 154, 156 aktive Fälle) und der Landkreis Südwestpfalz (Inzidenz 122, 211 aktive Fälle) werden weiterhin in der Risikostufe rot geführt. Im landesweiten Vergleich ist die Stadt Zweibrücken derzeit die einzige Kommune, die nicht der Risikostufe rot zugeordnet ist.

Keine guten Nachrichten kommen aus Pirmasens. Neun weitere Menschen sind dort an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Anzahl der Menschen, die in der Südwestpfalz im Zusammenhang mit der Pandemie ihr Leben verloren haben, auf 54 an. Über diese Zahlen hat die Kreisverwaltung am Montag informiert.

Pirmasenser OB bestürzt

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat sich bestürzt gezeigt über die hohe Zahl von Todesfällen. Alleine sieben Menschen im Alter zwischen 63 und 93 Jahren seien in zwei Altenpflegeheimen beziehungsweise zwei Einrichtungen für betreutes Wohnen gestorben. „Ich bin erschüttert und tief traurig. Mein aufrichtiges Mitgefühl ist bei den Angehörigen der Verstorbenen“, so Zwick.

Der Pirmasenser OB spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung, die sich zuletzt weiter zugespitzt habe. „Mein besonderer Dank gilt all den Pflegekräften, die trotz eigener Gefährdung weitere Ansteckungen in den Einrichtungen zu verhindern versuchen.“ Wegen der hohen Inzidenz hat die Stadt eine Ausgangssperre verhängt.