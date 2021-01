Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Wochenende 20 neue Corona-Infektionen sowie einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus dem Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 82 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Fünf Zweibrücker erhielten über das Wochenende positive Testergebnisse, jeweils eine Person aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land haben sich infiziert. Keine Neuinfektionen gab es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 77 in der Risikostufe rot ein, Pirmasens ist mit 114,3 ebenfalls rot. Zweibrücken (35,1) ist in der Gefahrenstufe orange. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 273 Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 24 in Zweibrücken, 13 in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, 15 in Thaleischweiler-Wallhalben und 17 in Zweibrücken-Land.