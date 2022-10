Seit Dienstag wurden beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 1192 weitere Corona-Fälle erfasst. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es einen weiteren Todesfall: Eine Pirmasenserin zwischen 90 und 95 Jahren starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Derzeit werden 86 Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern behandelt, einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut. 18 Corona-Fälle gab es in Betreuungseinrichtungen, betroffen sind unter anderem die Awo-Pflege- und Senioreneinrichtung Haus Rosengarten (3) und das Johann-Hinrich-Wichern Haus in Zweibrücken (6). Positiv getestet wurden auch Personen in anderen Einrichtungen, unter anderem eine Betreuungskraft im kommunalen Kindergarten in Contwig. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 976 für Zweibrücken, 1116 für den Landkreis und 1103 für Pirmasens an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 11,46.