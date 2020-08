Zweibrücken hat einen weiteren Corona-Fall. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurde eine Reiserückkehrerin aus dem Kosovo positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. „Die mitgereiste Familie hat sich in die häusliche Isolation begeben“, so die Kreisverwaltung weiter. Damit steigt die Anzahl der gemeldeten Covid-19-Erkrankungen in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz auf 219. Davon gelten mittlerweile 205 Patienten als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben. Die zehn noch aktiven Fälle verteilen sich auf Zweibrücken (2 Fälle), Pirmasens (3), die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (4) sowie auf die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (1). In Zweibrücken werden im Testcenter an der Kasernenstraße Virenabstriche gemacht. Das Testcenter ist montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Termine kann man über die Seite www.drk-corona.de oder telefonisch unter 06332/971320 vereinbaren.