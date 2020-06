In Zweibrücken gibt es zwei weitere bestätigte Fälle des Coronavirus. Damit erhöhte sich die Anzahl der im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getesteten Personen bis Donnerstagmittag auf 177. 169 Patienten gelten als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben. Wie der Sprecher der Kreisverwaltung Südwestpfalz auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, stehen drei der vier Fälle miteinander in Verbindung. Wie am Dienstag berichtet, hatte sich eine Zweibrückerin bei einem Besucher aus Bremen angesteckt. „Bei zwei weiteren Fällen handelt es sich um Verwandtschaft der Frau sowie um eine Person, die sich ebenfalls bei dem Gast angesteckt hat.“ Bei dem vierten Fall handelt es sich um eine Schülerin des Hofenfels-Gymnasiums. Deren Mitschüler der zwölften Jahrgangsstufe wurden unter Quarantäne gestellt. Die 177 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (31), Zweibrücken (42/2 neu) sowie die Verbandsgemeinden Dahn (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16).