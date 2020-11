Schon vier Tage in Folge gehen die Infektionszahlen in Zweibrücken zurück. Zweibrücken gilt mit 35 aktiven Coronafällen auf 100 000 Einwohner nicht mehr als Risikogebiet. In Zweibrücken gilt Warnstufe orange. Zwar kamen in Zweibrücken drei neue Covid-19-Patienten dazu, aber deutlich mehr sind nicht mehr ansteckend, so dass die Anzahl auf eben 35 auf 100 000 sank, de facto handelt es sich um elf Personen, weil Zweibrücken nur 34 000 Einwohner hat. Zwei Zweibrücker hatten sich am Arbeitsplatz angesteckt und eine Zweibrückerin auf einer Polen-Reise. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 103,3 als Risikogebiet ein. Auch Pirmasens ist in der Alarmstufe rot eingeordnet (Inzidenz 74,6). 167 Covid-19-Fälle gelten in der gesamten Südwestpfalz derzeit als aktiv. Die 26 neuen Infektionen verteilen sich wie folgt: Pirmasens (5 neu), Zweibrücken (3) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (5), Hauenstein (2), Pirmasens-Land (1), die Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (6). Wer befürchtet, sich angesteckt zu haben, soll seinen Hausarzt anrufen oder das Gesundheitsamt unter 06331/809-750. Es ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr.oy/mefr