Vor dem Wochenende hat das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz keine weiteren Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 vermeldet. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden am Freitag sieben Personen aus der Quarantäne entlassen und gelten nun wieder als genesen. Damit reduziert sich die Anzahl der aktiven Fälle auf drei. Diese verteilen sich auf Zweibrücken sowie die Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben. Seit beginn der Pandemie wurden in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz 220 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 213 gelten als genesen, vier Patienten mit Corona-Infektion sind gestorben. In Zweibrücken werden im Testcenter an der Kasernenstraße Virenabstriche gemacht. Das Testcenter ist montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Termine kann man über die Seite www.drk-corona.de oder telefonisch unter 06332/971320 vereinbaren.