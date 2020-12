In der Stadt Zweibrücken und in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gab es bis Dienstagmittag keinen weiteren Corona-Fall. In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat sich eine weitere Person mit dem Coronavirus infiziert.

Den Angaben des Gesundheitsamtes Südwestpfalz zufolge gab es im Altenheim Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen kein weiteres positives Testergebnis. Neun neue Sars-Cov2-Infektionen waren dem Gesundheitsamt bis Dienstagmittag gemeldet worden. Im Zuständigkeitsbereich der Behörde gibt es aktuell 282 Infizierte. 500 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Aktuell gelten 31 Zweibrücker als mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz, die Anzahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, sank für die Stadt weiter ab und liegt jetzt bei 55,6. Das ist landesweit der geringste Wert. Trotzdem wird die Stadt im Corona-Warn- und Aktionsplan des Landesuntersuchungsamtes weiterhin in der Alarmstufe rot aufgeführt. Die Alarmstufe rot beginnt bei einer Inzidenz von 50.

Die Stadt Pirmasens weist bei aktuell 98 Infizierten eine Inzidenz von 179 aus. Im Landkreis leben 153 aktuell an Covid-19 erkrankte Menschen – darunter 43 in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen und 13 in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Mit eine Inzidenz von 129,7 wird der Landkreis ebenfalls in der Alarmstufe rot eingeordnet.