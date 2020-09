Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung berichtete am Mittwoch von keinem neuen bestätigten Covid-19-Fall in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz. Entwarnung gab das Gesundheitsamt auch bei den zwei betroffenen Schulen in Pirmasens: Alle weiteren getesteten Lehrer und Schüler, die sogenannten Kontaktpersonen 1, seien nicht infiziert. Die derzeit neun aktiven Fälle verteilen sich auf Zweibrücken (1), Pirmasens (2) sowie die Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (1) und Dahner Felsenland (4).