Am zweiten Tag infolge, Stand Mittwoch, 14.05 Uhr, gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz keinen neuen bestätigten Fall des Coronavirus. Bislang wurden im Landkreis Südwestpfalz sowie in den Städten Zweibrücken und Pirmasens 172 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon gelten mittlerweile 163 als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben. Fünf Patienten sind noch infiziert – alle in Zweibrücken. Die 172 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (30), Zweibrücken (38) sowie die Verbandsgemeinden Dahn (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (16).