16 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bis Dienstagmittag übermittelt, fünf davon betreffen Personen aus der Stadt Zweibrücken. In der Kindertagesstätte in Bechhofen wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet, im Kindergarten in Winterbach wurden zwei weitere Kinder positiv getestet. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurde bei der Überprüfung früherer Tests bei einem Fall aus Zweibrücken die hoch ansteckende britische Virusmutante nachgewiesen. Durch die fünf neuen Fälle steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Zweibrücken auf 26, damit wird die Stadt vom Landesgesundheitsamt wieder in der Warnstufe gelb geführt. Dort findet sich auch die Stadt Pirmasens (30). Der Landkreis ist mit einer Inzidenz von 40 in der Gefahrenstufe orange eingestuft. In Zweibrücken sind aktuell 19 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sind es sieben (ein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben 20 (vier neue) und in Zweibrücken-Land acht (ein neuer).

