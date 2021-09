Nachdem der Inzidenzwert am Freitag in Zweibrücken bei 85 lag, ist er am Samstag wieder auf über 100 gestiegen, so das Gesundheitsamt des Landkreises. Demnach haben sich 16 Fälle im Landkreis bestätigt, darunter sieben in Zweibrücken, drei in Pirmasens, je einer in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wahllhaben . Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) meldet aktuell (Stand Sonntag, 11 Uhr) Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Die Inzidenzwerte liegen bei 65 für den Landkreis, 97 für Pirmasens und 102 für Zweibrücken, der Hospitalisierungsinzidenz bei 2 im Landkreis 0 in Pirmasens und 3 in Zweibrücken. Die Stadt Zweibrücken überschreitet damit nur einen der Indikatoren für die Warnstufe 1. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits fünf Personen aus Zweibrücken sowie je eine Person aus Pirmasens und den Verbandsgemeinden Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Bei einem Fall in Zweibrücken hat sich der positive Schnelltest bestätigt.