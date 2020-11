Die Zahl der aktiven Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt in Zweibrücken weiter: Am Dienstag waren es noch 56. Wenn die Zahl am Mittwoch auf unter 50 sinkt, befindet sich Zweibrücken wieder in der Risikostufe orange. Momentan liegt Zweibrücken noch im roten Bereich, aber im hellroten. Auch am Dienstag kamen keine neu Infizierten hinzu, auch nicht im westlichen Landkreis. Im Landkreis Südwestpfalz insgesamt sind es 76 aktive Fälle pro 100 000 Einwohner, in der Stadt Pirmasens 70, alles also im roten Bereich. Wer Symptome hat, soll seinen Hausarzt anrufen oder das Gesundheitsamt unter 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr).