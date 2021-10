Zum Wochenausklang – bis Freitagmorgen – wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 19 weitere Covid-19-Fälle gemeldet, darunter neun aus Zweibrücken, vier aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und zwei aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land im Alter zwischen 50 und 60 Jahren starb an einer Sars-Cov-2 Infektion. Er war bereits geimpft, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Die komplette Südwestpfalz bleibt in der niedrigsten Warnstufe 1. Die Inzidenzwerte liegen bei 114 in Zweibrücken, bei 85 im Kreis und bei 72 in Pirmasens.