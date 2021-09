In der Südwestpfalz haben sich bis Dienstagmorgen 26 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, davon sechs in Zweibrücken, zwei in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und einer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. In Zweibrücken steigt der Inzidenzwert damit von 99 auf 102. Im Landkreis sinkt er von 72 auf 67, in Pirmasens von 47 auf 30. Weitere neue bestätigte Fälle gab es in Pirmasens (3), den Verbandsgemeinden Rodalben (12), Waldfischbach-Burgalben (1) und Dahner Felsenland (1).